Harry Potter: Wizards of Baking
Folge 1: Gleis 9 3/4
84 Min.Folge vom 30.11.2025Ab 12
18 Kandidaten schließen sich jeweils in Teams zusammen, um die Juroren von ihren leckeren Kreationen zu überzeugen. Für den Anfang sollen die Bäcker ein circa 60 Zentimeter großes Kunstwerk präsentieren, das nicht nur magisch ist, sondern auch eine persönliche Geschichte erzählt. Wer schafft den Sprung in die nächste Runde?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick