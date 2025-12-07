Harry Potter: Wizards of Baking
Folge 3: Die Winkelgasse
43 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Naschkatzen aufgepasst: Die Bäcker müssen eine große Ladung an Desserts vorbereiten, die sie dann am Originaldrehort in der Winkelgasse an begeisterte Harry Potter Fans verteilen. Jedes Team sucht sich dafür ein bestimmtes Motto aus, das mit einem Laden in der Winkelgasse in Verbindung steht. Wer kann die Jury und die Passanten von seinem Werk überzeugen?
