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Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment

Folge 4

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 4vom 27.08.2022
Folge 4

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Hart. Härter. Höllencamp. Das Extrem-Experiment

Folge 4: Folge 4

112 Min.Folge vom 27.08.2022Ab 12

Auch in dieser Woche sind neue Challenges und Locations dabei: ein Baggersee und ein Verhör mitten in der Nacht. Ihre Uniform erkämpfen die Teilnehmer im Baggersee, in dem nicht nur 200 Meter schwimmend bewältigt werden müssen, sondern auch noch gerechnet werden muss. Während der Triathlet Florian hier bereits bei den Ausbildern einen guten Eindruck hinterlässt, zwingt das Element Wasser schon den ersten Kandidaten zum Ausstieg ...

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