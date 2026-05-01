Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 5: Das Luder
24 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Lisbeth hat eine bedrohliche Hundehaar-Allergie und droht daran zu ersticken. Der Arzt stellt Dieter vor die schreckliche Wahl: entweder Frau oder Dackel. Dieter weiß nicht, wie er dieses Problem lösen soll. Aber da kommt ein sehr verführerisches Angebot von seiner Nachbarin Michelle, die auf Problembehandlungen aller Art spezialisiert ist ...
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