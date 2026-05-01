Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 6: Man lebt nur zweimal
24 Min.Folge vom 01.05.2026Ab 12
Als Dieter herausfindet, dass seine Kapital-Lebensversicherung die Vertragssumme erst dann zahlen will, wenn er tot ist, sieht er sich gezwungen, ab sofort tot zu sein. Dafür versenkt er eigens sich und seinen alten Wagen im Rhein. Polizei und Versicherung scheinen ihm die Sache abzukaufen - doch dann stellt sich heraus, dass bei der Fahrt ins kühle Nass gewisse Kollateralschäden entstanden sind, die die ganze Familie zur sofortigen Flucht aus Köln-Kalk zwingen ...
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