Hausweltskost
12 Min.Folge vom 06.06.2023
Die 20-jährige Burgenländerin, Theresa Putz, die sich bei „The Taste“ bis ins Finale gekocht hat, wird bei einem Sri-Lankischen Gericht, Kottu Roti, von Gerhard Dragschitz von Motion Cooking unterstützt. Hierbei bringt sie einige traditionelle Einblicke mit, so dass sie dem erprobten Foodblogger noch etwas beibringen kann.
