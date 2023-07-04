Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1 Folge 6: Hausweltskost mit Theresa und Klara Fuchs

Folge vom 04.07.2023

Die österreichische „The Taste" Teilnehmerin Theresa Putz hat sich in Sachen Kochen bewiesen und kam in der beliebten Kochshow bis ins Finale. Gemeinsam mit der Medizinstudentin Klara Fuchs kocht sie nun Schnitzel der etwas anderen Art. Die Medizinstudentin mit schwedischen Wurzeln hat sich durch diverse Blogs einen Namen gemacht.

