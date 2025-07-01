Staffel 1Folge 4
Hell On Wheels
Folge 4: Geheimnisse
43 Min.Ab 12
Bohannon ist dem letzten der Männer, die seine Frau ermordet haben, auf den Fersen. Lily besucht unterdessen das Grab ihres Mannes und lernt dabei den Geschäftsmann Durant kennen, der der jungen Frau seinen Waggon als vorübergehende Unterkunft anbietet. Der Schwede Gundersen unterbreitet Bohannon ein Angebot.
