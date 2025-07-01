Staffel 4Folge 4
Wer Erlösung verdientJetzt kostenlos streamen
Hell On Wheels
Folge 4: Wer Erlösung verdient
43 Min.Ab 12
Beim Versuch, den Hügel zu untertunneln, hat Delaney fast den Tod seiner gesamten Crew verschuldet. Nun übernimmt Cullen die Aufgabe, die Schienen stattdessen über den Hügel zu führen. Naomi gerät mit Ruth aneinander und versucht, Trost bei Cullen zu finden, der wenig Zeit für sie hat. Aaron Hatch sucht indes nach Beweisen, um zu zeigen, dass der Schwede nicht Bishop Dutson ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick