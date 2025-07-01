Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hell On Wheels

Staffel 4Folge 9
Zwei Züge

Zwei Züge

Hell On Wheels

Folge 9: Zwei Züge

43 Min.Ab 12

Cullen legt sich mit dem neuen Marshall Sydney an, um seine Eisenbahnarbeiter zurückzubekommen. Als Sydney sich weigert, die Männer freizulassen und stattdessen erklärt, dass den Eisenbahnern in den Staaten, in denen sie ihre Verbrechen verübt haben, der Prozess gemacht werden soll, legen sich Cullen und Mickey eine List zurecht, um ihren Freunden zu helfen. Campbell und Louise kommen sich näher.

