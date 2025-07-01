Staffel 4Folge 6
Hell On Wheels
Folge 6: Bärentöter
43 Min.Ab 12
Elam Ferguson wird von zwei Comanchen halb tot aufgefunden, nachdem er in der Wildnis von einem Bären angegriffen wurde. Die beiden Männer bringen ihn in ihr Dorf, wo er von der Frau des Medizinmanns gepflegt wird. Obwohl sich die Frau gut um ihn kümmert, verliert Elam die Sehkraft seines linken Auges und leidet immer wieder unter starken Halluzinationen.
