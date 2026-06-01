Tunnel unter der Baker StreetJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Heists mit Pierce Brosnan - Spektakuläre Raubüberfälle
Folge 6: Tunnel unter der Baker Street
40 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12
Im September 1971 rauben Kriminelle die Baker Street-Filiale der Lloyds Bank in London aus. Die Diebe graben einen unterirdischen Tunnel, um an die Schließfächer zu gelangen. Es handelt sich um einen der größten Bankraube in der Geschichte Großbritanniens.
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