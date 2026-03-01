Das Ungeheuer von Loch NessJetzt kostenlos streamen
History's Greatest Mysteries
Folge 8: Das Ungeheuer von Loch Ness
40 Min.Folge vom 21.03.2026Ab 12
Mythen und Legenden ranken sich um das vermeintliche Monster von Loch Ness. Handelt es sich um eine riesige Wasserschlange, die in dem schottischen Süßwassersee ihre Kreise zieht? Oder ist der Hype um "Nessie" ein kluger Marketing-Streich? Laurence Fishburne sucht nach Antworten auf alle Fragen rund um das mysteriöse Wesen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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