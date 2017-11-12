Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hochzeit auf den ersten Blick

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 12.11.2017
Folge 1: Neue Chance für die große Liebe

106 Min.Folge vom 12.11.2017Ab 6

4.300 Singles geben ihr Liebes-Glück dieses Jahr in die Hände der Experten, darunter auch die 25-jährige Selina. Zu ihr passen sogar zwei Männer gut. Können sich die Experten auf einen Bewerber einigen - und treffen sie schließlich die richtige Wahl? Ein anderes Paar teilt viele Werte, lebt aber in sehr gegensätzlichen Welten. Die Experten beschließen, mit offenen Karten zu spielen: Die Beiden sollen selbst entscheiden, ob sie sich auf dem Standesamt kennenlernen wollen.

