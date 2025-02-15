Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Der Verdacht

20th CenturyStaffel 1Folge 1
Der Verdacht

Der VerdachtJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 1: Der Verdacht

53 Min.Ab 12

Nach acht Jahren Gefangenschaft im Irak wird Sergeant Brody von einer Eliteeinheit befreit. Kaum ist er zurück in den USA, beantragt die Agentin Carrie Mathison, die von einem umgedrehten amerikanischen Kriegsgefangenen erfahren hat, die Überwachung des Veteranen - ohne Erfolg. Doch Carrie hält an ihrem Verdacht fest und sucht verzweifelt nach Beweisen, bis ihr Vorgesetzter Wind von ihrer illegalen Abhöraktion bekommt und droht, sie anzuzeigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen