Homeland
Folge 7: Die Hütte am See
56 Min.Ab 12
Brody hat den Lügendetektortest des CIA mit Bravour bestanden. Um mehr aus ihm herauszubekommen, verbringt Carrie mit ihm ein Wochenende auf der Hütte ihres Vaters. Beide kommen sich persönlich näher - Carrie kann das Private nicht mehr von ihrem Job trennen. Währenddessen gelingt es Saul, Aileen zu verhaften. Sie gesteht ihm, dass sie für Abu Nazir gearbeitet hat und verrät, was wirklich aus Brodys totgeglaubten Kameraden Tom Walker geworden ist.
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
