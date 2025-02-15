Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Die Weste

20th CenturyStaffel 1Folge 11
Die Weste

Die WesteJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 11: Die Weste

52 Min.Ab 12

Carrie hat den Bombenanschlag überlebt, doch durch den Schock wird ihre bipolare Störung ausgelöst und sie wird manisch-drepressiv. Völlig hektisch versucht sie Saul zu erklären, dass sie endlich weiß, was Abu Nazir plant. Doch in ihrem Zustand gelingt es ihr nicht, ihre Gedanken klar zu äußern. Saul ahnt, dass tatsächlich ein noch viel größerer Anschlag bevorstehen könnte. Indes hat Nicholas eingewilligt, für das Amt eines Abgeordneten im Kongress zu kandidieren.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen