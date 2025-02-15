Homeland
Folge 13: Marine One (2)
43 Min.Ab 12
Carrie konnte das Attentat nicht verhindern. Nachdem Tom Walker nur eine rangniedrige Beraterin tötete, wurden alle anwesenden Politiker nach dem Protokoll in einen sicheren Raum gebracht. Unter ihnen sind auch Vizepräsident Walden und Brody. Carrie fürchtet, dass Brody nun zuschlagen wird. Sie wendet sich an seine Tochter Dana und bittet sie, ihrem Vater ins Gewissen zu reden. Doch das junge Mädchen glaubt Carrie nicht. Inzwischen wird es im Weißen Haus brenzlig.
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
