Homeland
Folge 5: Die Klinge
54 Min.Ab 12
Der CIA gelingt ein großer Coup: Der Terrorist Afsal Hamid wird in Pakistan gefangen genommen und in die USA gebracht. Er hat Nicholas über Jahre gefoltert und steht höchstwahrscheinlich in engem Kontakt zum Topterroristen Abu Nazir. Da Carrie immer noch vermutet, dass Sergeant Brody umgedreht worden ist, will sie auf keinen Fall, dass er Kontakt zu Hamid bekommt. Doch Brody wendet sich an Carries Boss und verlangt ein Gespräch mit seinem Peiniger ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren