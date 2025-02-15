Homeland
Folge 6: Lügen
47 Min.Ab 12
Der Terrorist Hamid konnte sich in Gewahrsam der CIA umbringen. Jemand muss eine Rasierklinge in den Verhörraum geschmuggelt haben. Carrie verlangt, dass sich alle Personen, die mit ihm Kontakt hatten, einem Lügendetektortest unterziehen - inklusive Brody. Sie hofft, dass er sich verrät und die Komplizenschaft mit dem früheren Peiniger bestätigt. Währenddessen ist das Terroristenpärchen Aileen und Raqim auf der Flucht, dicht gefolgt von der CIA. Doch jemand kommt ihnen zuvor ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren