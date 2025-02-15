Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland

Das Schließfach

Folge 4: Das Schließfach

47 Min.Ab 12

Von Quinn erfährt Carrie, dass sie dank Saul auf der Todesliste steht. Doch Carrie kann sich das nicht vorstellen und überredet Quinn, ein gefälschtes Beweisfoto ihres Todes zu machen und in das vereinbarte Postfach zu legen. Anschließend will sie beobachten, wer das Bild abholt. Das Ergebnis ihrer Spionage ist erschütternd. Saul versucht unterdessen, mit Assads Cousin Hassan Youssef einen gemäßigtes Staatsoberhaupt in Syrien zu installieren - mit fatalen Folgen.

