Homeland
Folge 5: Verrat
50 Min.Ab 12
Saul wird verdächtig, die Pläne der CIA torpediert zu haben und für den Tod von General Youssef verantwortlich zu sein. Daher soll Allison ein Auge auf ihn haben. Carrie hat indes eine leise Ahnung, wer ihr nach dem Leben trachtet: der russische Geheimdienst. Über Laura versucht sie, an noch mehr Informationen zu kommen, landet allerdings in einer Sackgasse.
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
