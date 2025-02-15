Homeland
Folge 3: Die Summe meiner Sünden
56 Min.Ab 12
Carrie ist wild entschlossen herauszufinden, wer ihr nach dem Leben trachtet. Daher zieht sie sich mit Jonas aufs Land zurück und setzt ihre Medikamente ab, um klarer denken zu können. Dann wird Stefan entführt, der Sohn von Jonas. Da Jonas deswegen mit seiner Ex-Frau telefoniert ermittelt Quinn über einen Ortungsdienst Carries Standort ... Saul gelingt es, Allisons Kopf zu retten und den US-Botschafter zum Bauernopfer zu machen. Seine Beweggründe dafür sind pikant ...
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
