Homeland
Folge 12: Die letzte Illusion
57 Min.Ab 12
Carrie läuft die Zeit davon: Wenn niemand einschreitet, setzen die Terroristen das Saringas im Berliner Hauptbahnhof frei. Auch Allison läuft die Zeit davon: Sie ist auf der Flucht und will mit Erna Richters Hilfe das Land verlassen. Saul setzt jedoch alles daran, Details über die Fluchtroute der beiden zu erfahren und die Frauen zu stoppen. Für Numan hingegen ist das Spiel aus: Der BND findet ihn und stellt die gehackten Dokumente sicher.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren