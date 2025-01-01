Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 8: Eine Badewanne voll Blut
45 Min.Ab 16
An einem ruhigen Nachmittag passiert in Colorado Springs ein grausamer Mord: Eine schwangere Frau und ihre zwei jungen Söhne werden getötet und die Polizei findet am Tatort wenige Hinweise auf den Täter. Ermittler Joe Kenda veranlasst eine ausgiebige Suche nach Verdächtigen, erfährt jedoch bald, dass man manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick