Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 3: Der tote Boxer
46 Min.Ab 16
In seichtem Gewässer findet ein Parkwächter die Leiche des Amateurboxers Corey Edge, entkleidet bis auf die Unterhose. Der junge Mann wurde erstochen, mögliche DNA des Täters vom Wasser weggeschwemmt. Als Ermittler Joe Kenda erfährt, dass sich Corey in der kriminellen Unterwelt bewegte, um seine Ausbildung zu finanzieren, recherchiert er gezielt in diesem Milieu.
