Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur

Mord im Wagen

Rive Gauche TelevisionStaffel 3Folge 1
44 Min.Ab 12

Ein Lastwagen kracht mit vollem Tempo in ein Gebäude. Am Steuer sitzt die Leiche des 31-jährigen Michael Faast. Er starb jedoch nicht beim Aufprall, sondern an einer Kugel in die Schläfe. Der einzige Augenzeuge kann die Ereignisse nur schwer rekonstruieren. Joe Kenda recherchiert daher im Umfeld des Opfers und stößt auf eine pikante und gefährliche Geschichte.

