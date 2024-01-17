Verstrickt in Schuld und TrauerJetzt kostenlos streamen
Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Folge 7: Verstrickt in Schuld und Trauer
45 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 12
Ein unglückseliger Mann mit einigen offenen Rechnungen verschanzt sich in seinem Trailer und eröffnet das Feuer. Ermittler Joe Kenda kontaktiert daraufhin die Ex-Frau des Mannes, um die Situation baldmöglichst zu entschärfen.
