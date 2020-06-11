Zum Inhalt springenBarrierefrei
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Herten

sixxStaffel 3Folge 4vom 11.06.2020
Herten

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Folge 4: Herten

75 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12

Herten im Ruhrgebiet scheint eine Oase für Tattoo-Sünden zu sein. Nun müssen die Profis nur noch selektieren, wer sich ein Cover-Up wirklich verdient hat. Kann die junge Mutter die Jury überzeugen, deren Haut von einem Hochstapler mit der Nadel verpfuscht wurde? Oder gewinnt am Ende doch der junge Mann, dessen bunter Totenschädel mit mehrfach verdünnter Tinte gestochen worden ist?

