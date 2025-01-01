Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Folge 5: Juniper Hill Inn (2)
40 Min.Ab 12
Es ist die bis dato größte Herausforderung für Gordon Ramsay: das "Juniper Hill Inn" im Bundesstatt Vermont vor dem Bankrott zu bewahren. Er versucht gemeinsam mit dem Personal, die beiden arroganten Besitzer zur Vernunft zu bringen. Als er jedoch merkt, dass er belogen wurde, entschließt er sich zu einer drastischen Maßnahme.
