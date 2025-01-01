Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Roosevelt Inn

All3MediaStaffel 1Folge 6
Roosevelt Inn

Folge 6: Roosevelt Inn

39 Min.Ab 12

Gordon checkt heute ins Roosevelt Inn ein. Das verschlafene Bed & Breakfast liegt im Bundesstaat Idaho. Der Besitzer John hält die Gäste zwar mit Witzen bei Laune, aber er vergisst dabei, wie ernst die Lage um sein Hotel ist. Zudem überlegt seine Frau Tina, vor dem Elend, in dem sie arbeitet, wegzulaufen. Verliert John sein Geschäft und seine Liebste?

