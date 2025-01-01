Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Juniper Hill Inn (1)

Staffel 1Folge 4
Juniper Hill Inn (1)

Juniper Hill Inn (1)Jetzt kostenlos streamen

Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Folge 4: Juniper Hill Inn (1)

38 Min.Ab 12

Heute reist Gordon Ramsay in den Bundesstaat Vermont und checkt im "Juniper Hill Inn" ein. Das Gebäude verheißt Luxus und Eleganz, doch in der Luft liegt der üble Geruch von Abwasser und Kanal. Darüber hinaus behandelt der arrogante Besitzer Robert Dean II sein Personal ungerecht und es muss fast ein kleines Wunder geschehen, um das Hotel wieder wettbewerbsfähig zu machen.

