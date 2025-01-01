Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Folge 4: Juniper Hill Inn (1)
38 Min.Ab 12
Heute reist Gordon Ramsay in den Bundesstaat Vermont und checkt im "Juniper Hill Inn" ein. Das Gebäude verheißt Luxus und Eleganz, doch in der Luft liegt der üble Geruch von Abwasser und Kanal. Darüber hinaus behandelt der arrogante Besitzer Robert Dean II sein Personal ungerecht und es muss fast ein kleines Wunder geschehen, um das Hotel wieder wettbewerbsfähig zu machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick