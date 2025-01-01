Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

Staffel 3Folge 2
Hotel Hell mit Gordon Ramsay

41 Min.Ab 12

Gordon besucht den Island Park in Idaho, um das Hotel "Angler's Lodge" unter die Lupe zu nehmen. Trotz des atemberaubenden Gebäudes, welches Besitzer Dave Ebey mit seinen eigenen Händen gebaut hat, hat er seine Leidenschaft im Laufe der Jahre verloren. Außerdem deckt Gordon eine Tragödie auf, die die Familie auseinandergerissen hat. Gordon will der Familie unbedingt helfen, allerdings könnte es bereits zu spät sein ...

