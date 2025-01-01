Toller Ausblick, nichts dahinterJetzt kostenlos streamen
Hotel Hell mit Gordon Ramsay
Folge 7: Toller Ausblick, nichts dahinter
41 Min.Ab 12
Gordon Ramsay ist in Washington unterwegs, um das Hotel des Ehepaars Brent und Afni MacDonald zu retten. Ein großes Problem ist der schlechte Ruf der unhöflichen und dickköpfigen Besitzer. Allerdings entdeckt der Ramsey mit Ausnahme des tollen Seeblicks zahlreiche weitere Schwachstellen.
