House of the Dragon
Folge 6: Die Prinzessin und die Königin
65 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 16
Zehn Jahre sind vergangen und Rhaenyra hat gerade ihren dritten Sohn geboren. Da die Prinzessin dem Kommandeur der Stadtwache sehr nahesteht und ihre Kinder ihrem Ehemann nicht ähnlichsehen, zweifelt Königin Alicent an der Vaterschaft der Jungen. Sie wendet sich wutentbrannt an König Viserys und stößt auf taube Ohren. Larys Kraft steht der Königin jedoch mit Rat und Tat zur Seite.
