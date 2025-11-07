House of the Dragon
Folge 7: Driftmark
57 Min.Folge vom 07.11.2025Ab 16
Auf Driftmark findet Laenas Seebestattung statt. Bei dem Zusammentreffen der Familien wird umso deutlicher, dass Rhaenyras Kinder nicht wie Laenor aussehen. Die Prinzessin vertraut ihrem Onkel Daemon die Wahrheit über ihre erfolglose Ehe an, woraufhin die beiden sich näherkommen. Alicents Sohn Aemond versucht währenddessen, den Drachen Vhagar für sich zu beanspruchen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick