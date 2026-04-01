Noah Bachofen und die Virale Dumpling LasagnaJetzt kostenlos streamen
Hype Kitchen
Folge 1: Noah Bachofen und die Virale Dumpling Lasagna
16 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 6
Alles beginnt wie gewohnt: Noah kocht seine virale Dumpling-Lasagne. Doch Luca scheint einen anderen Plan zu haben und übernimmt schließlich das Ruder. Die beiden tätowieren sich gegenseitig und am Ende wird klar: Eine Ära geht zu Ende, Noah zieht weiter.
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