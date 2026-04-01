Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hype Kitchen

Noah Bachofen und die Virale Dumpling Lasagna

SAT.1Staffel 4Folge 1vom 19.04.2026
Noah Bachofen und die Virale Dumpling Lasagna

Noah Bachofen und die Virale Dumpling LasagnaJetzt kostenlos streamen

Hype Kitchen

Folge 1: Noah Bachofen und die Virale Dumpling Lasagna

16 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 6

Alles beginnt wie gewohnt: Noah kocht seine virale Dumpling-Lasagne. Doch Luca scheint einen anderen Plan zu haben und übernimmt schließlich das Ruder. Die beiden tätowieren sich gegenseitig und am Ende wird klar: Eine Ära geht zu Ende, Noah zieht weiter.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Hype Kitchen
SAT.1
Hype Kitchen

Hype Kitchen

Alle 4 Staffeln und Folgen