Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ice Pilots

Hexenjagd

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 2vom 27.02.2025
Hexenjagd

HexenjagdJetzt kostenlos streamen

Ice Pilots

Folge 2: Hexenjagd

44 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12

Joe fürchtet, dass die Inspektoren des Verkehrsministeriums Transport Canada ihm seine Fluglinie schließen. Derweil sind Ray und die Electra-Crew nach Sachs Harbour unterwegs, wo sie eine außergewöhnliche Fracht an Bord nehmen sollen: Wolle, Haut und Fleisch von 250 Moschusochsen. Und Mikey bereitet sich mit Fitnesstrainerin Tara auf den 45 Kilometer langen Schneeschuh-Marathon vor.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ice Pilots
Kabel Eins Doku
Ice Pilots

Ice Pilots

Alle 2 Staffeln und Folgen