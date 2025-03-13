Andere Länder, andere SittenJetzt kostenlos streamen
Ice Pilots
Folge 9: Andere Länder, andere Sitten
44 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12
Cory und Justin liefern das Löschflugzeug in Südkorea ab - und sind entsetzt, wie schlecht die Käufer vorbereitet sind. Die Stimmung brodelt, als es darum geht, die Maschine vom Schiff an ihren Bestimmungsort zu bringen. Und für Mikey gibt es gleich doppeltes Herzklopfen: Zunächst absolviert er einen Fallschirmsprung und holt später das Model Kate Eaton zum Schneeschuhmarathon ab.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick