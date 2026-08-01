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"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW

Taktik & Strategie - Gelingt es den Promis diesmal den Mentalisten zu schlagen?

JoynStaffel 1Folge 4vom 26.08.2026
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"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW

Folge 4: Taktik & Strategie - Gelingt es den Promis diesmal den Mentalisten zu schlagen?

73 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Mentalist Timon Krause fordert prominente Gäste zu verblüffenden Duellen heraus. Er liest Gedanken, beeinflusst Entscheidungen und entlarvt Muster. Wer ist ein Paar? Wer merkt sich mehr Promis? Wer liest den Gegenüber besser im Tattoo-Roulette? Wer ist undurchschaubar?

Alle Staffeln im Überblick

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