Taktik & Strategie - Gelingt es den Promis diesmal den Mentalisten zu schlagen?Jetzt ohne Werbung streamen
"ICH DURCHSCHAUE JEDEN!" - TIMON KRAUSES MENTALISTEN SHOW
Folge 4: Taktik & Strategie - Gelingt es den Promis diesmal den Mentalisten zu schlagen?
73 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Mentalist Timon Krause fordert prominente Gäste zu verblüffenden Duellen heraus. Er liest Gedanken, beeinflusst Entscheidungen und entlarvt Muster. Wer ist ein Paar? Wer merkt sich mehr Promis? Wer liest den Gegenüber besser im Tattoo-Roulette? Wer ist undurchschaubar?
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