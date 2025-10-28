Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Kopf des Verbrechers

Wahnvorstellungen führen zum Mord eines 16-Jährigen

SAT.1 GOLD Staffel 10 Folge 2 vom 28.10.2025
Folge 2: Wahnvorstellungen führen zum Mord eines 16-Jährigen

45 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 16

Eine deutsche Familie macht 2019 Schlagzeilen auf der Urlaubsinsel Teneriffa. Der Vater erschlägt seine Frau und seinen älteren Sohn in einer Höhle mit einem schweren Stein. Der jüngere Sohn kann fliehen und das Massaker bezeugen. Außerdem: Der 81-jährige Giuseppe D. leidet täglich unter dem Lärm seiner Nachbarn. Eines Tages dreht er durch und erschießt den 16-jährigen Nachbarsjungen. Doch die Geräusche hat er sich anscheinend nur eingebildet.

SAT.1 GOLD
