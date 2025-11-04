Vermeintlich tote Tochter ist in Wahrheit die Täterin!Jetzt kostenlos streamen
Im Kopf des Verbrechers
Folge 3: Vermeintlich tote Tochter ist in Wahrheit die Täterin!
45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 16
2023 kommt es am Schloss Neuschwanstein zu einem grausamen Mord: Ein 31-jähriger US-Amerikaner vergewaltigt eine Frau und stößt sie und ihre Freundin in eine tiefe Schlucht. Ein Opfer stirbt, das zweite überlebt schwer traumatisiert. Außerdem: Eltern entdecken in der Nacht eine erstochene Frau, die sie für ihre Tochter halten. Doch die Obduktion zeigt: Es ist eine Fremde. Ihre vermeintlich tote Tochter ist in Wahrheit die Täterin.
