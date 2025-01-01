Mina - Einem Verbrechen auf der SpurJetzt kostenlos streamen
In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 10: Mina - Einem Verbrechen auf der Spur
44 Min.Ab 12
Mina (36) findet im Nachlass ihres Vaters ein Holzkästchen mit einem Teil eines mysteriösen Briefs und einen Zeitungsartikel über eine zurückliegende Entführung. Als bei ihr eingebrochen wird ist ihr klar, dass ihr Vater ein gefährliches Geheimnis hatte.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick