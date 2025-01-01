In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 1: Judith - Perkins Vermächtnis
43 Min.Ab 12
Als Dr. Perkins seiner langjährigen Haushälterin Judith (43) die Formel für einen brisanten Impfstoff anvertraut, hat er nur noch kurz zu leben. Denn am nächsten Tag wird der Forscher in seinem Bett tot aufgefunden. Judith ist sich sicher, dass Perkins ermordet wurde und macht sich auf die Suche nach dem Täter.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick