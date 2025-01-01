Ein Messie-Restaurant in ColoradoJetzt kostenlos streamen
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
Folge 3: Ein Messie-Restaurant in Colorado
42 Min.Ab 12
Diesmal wird Chefkoch Gordon Ramsays Expertise in Arvada, Colorado, benötigt. Die Besitzer Alexa und Randy sind wegen ihres 25 Jahre alten Restaurants "Old Neighborhood" am Verzweifeln. Das Paar ist mächtig stolz auf seinen Familienbetrieb, weshalb Ramsay umso geschockter über die Zustände im Lokal ist. Da helfen nur radikale Maßnahmen ...
Genre:Reality, Kochen
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ALL3MEDIA International (ehemals: All3Media (Overseas) Ltd.
