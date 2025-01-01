Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Der impulsive Restaurantkauf

All3MediaStaffel 7Folge 4
Der impulsive Restaurantkauf

Der impulsive RestaurantkaufJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 4: Der impulsive Restaurantkauf

43 Min.Ab 12

Heute wird Ramsay nach Queens, New York, gerufen. Dort soll er dem Ehepaar Manny und Christine, die ein griechisches Restaurant betreiben, unter die Arme greifen. Doch die schlechten Geschäfte sind nicht das einzige Problem: Auch die Ehe der beiden und Tochter Evelyn leiden unter der Situation. Kann der Chefkoch der Familie helfen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen