Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Tiefkühlkost auf Italienisch

All3MediaStaffel 7Folge 9
Tiefkühlkost auf Italienisch

Tiefkühlkost auf ItalienischJetzt kostenlos streamen

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Folge 9: Tiefkühlkost auf Italienisch

43 Min.Ab 12

Vor drei Jahren kamen Rosaria und ihre beiden Söhne von New York nach Easton, Pennsylvania, um das italienische Lokal "Bella Luna" zu eröffnen. Rosaria hat damals ihrem Sohn zuliebe das Restaurant gekauft, denn Gianfrancos Traum war es, Koch zu werden. Trotz des Enthusiasmus der Familie steht das Geschäft vor dem Ruin: Gianfranco hat keinerlei professionelle Kocherfahrungen, und die Mutter will sich offensichtliche Mängel nicht eingestehen ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)
All3Media
In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

In Teufels Küche mit Gordon Ramsay (US)

Alle 6 Staffeln und Folgen