INSIDE: Bahnhofsviertel

Crack, Fentanyl und Kokain: Undercover mit Drogendealern

Crack, Fentanyl und Kokain: Undercover mit Drogendealern

32 Min.Ab 16

Nirgends wird so viel mit Drogen gehandelt wie im Frankfurter Bahnhofsviertel. Von Cannabis über Crack bis Fentanyl bekommt man hier wirklich alles. Aber wie läuft das Geschäft mit den Drogen ab? Felix trifft undercover auf echte Dealer und begleitet sie bei der Arbeit.

