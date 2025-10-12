Eine Nacht Rettungsdienst in FrankfurtJetzt kostenlos streamen
INSIDE: Bahnhofsviertel
Folge 5: Eine Nacht Rettungsdienst in Frankfurt
30 Min.Ab 12
Samstagabend im Frankfurter Bahnhofsviertel: Hier sind viele Menschen unterwegs. Die einen feiern, die anderen prügeln sich, und mittendrin ist der Rettungsdienst, um bei Notfällen zu helfen. Felix begleitet ein Team durch die Nacht und erlebt hautnah, wie jede Sekunde zählt.
