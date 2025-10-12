Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
INSIDE: Bahnhofsviertel

Eine Nacht Rettungsdienst in Frankfurt

JoynStaffel 1Folge 5
Eine Nacht Rettungsdienst in Frankfurt

Eine Nacht Rettungsdienst in FrankfurtJetzt kostenlos streamen

INSIDE: Bahnhofsviertel

Folge 5: Eine Nacht Rettungsdienst in Frankfurt

30 Min.Ab 12

Samstagabend im Frankfurter Bahnhofsviertel: Hier sind viele Menschen unterwegs. Die einen feiern, die anderen prügeln sich, und mittendrin ist der Rettungsdienst, um bei Notfällen zu helfen. Felix begleitet ein Team durch die Nacht und erlebt hautnah, wie jede Sekunde zählt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

INSIDE: Bahnhofsviertel
Joyn
INSIDE: Bahnhofsviertel

INSIDE: Bahnhofsviertel

Alle 1 Staffeln und Folgen