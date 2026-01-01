Zum Inhalt springenBarrierefrei
Terroranschlag in San Bernardino

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 20vom 18.01.2026
22 Min.Folge vom 18.01.2026Ab 12

Es herrscht eine ausgelassene Stimmung während einer Weihnachtsfeier unter Kollegen in San Bernardino. Plötzlich betreten maskierte Männer das Büro und beginnen mit ihren Automatikwaffen auf die Menschen zu schießen. Es gibt Tote und Verletzte, die Täter sind auf der Flucht.

Kabel Eins Doku
